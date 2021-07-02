Reuters: Anti virüs yazılımcısı McAfee ölmeden aylar önce intihara teşebbüs etti

Reuters’ın hapishane kaynaklarından edindiği bilgiye göre geçen hafta ABD’ye iadesinin kararlaştırılmasının ardından İspanya’nın Barcelona kentindeki cezaevindeki hücresinde ölü bulunan anti virüs programı yazılımcısı John McAfee ölmeden aylar önce intihara teşebbüs etti.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın aktardığına göre ünlü yazılımcının başarısız intihar girişimi 28 Şubat’ta Barcelona’nın dışındaki Brians cezaevi kompleksinde gerçekleşti. Teşebbüsün bir sonucu olarak cezaevi yönetimi, McAfee’nin ruh sağlığının izlenmesi için intihar izleme protokolü başlattı.

Reuters’a konuşan kaynak, 75 yaşındaki yazılımcının ne kadar süredir intihar gözetiminde olduğunu ‘gizlilik nedenlerinden dolayı’ belirtmeyi reddetti.

McAfee’nin avukatı Javier Villalba daha önce, müvekkilinin hücresinde ölü bulunmadan önce herhangi bir intihar belirtisi göstermediğini söylemişti. Ünlü yazılımcı hücreyi başka bir mahkumla paylaşıyordu ama intiharı sırasında yalnızdı.

İspanyol gazetesi El Pais, McAfee’nin otopsi raporunda intihar bulguları tespit edildiğini bildirmişti.

Ne olmuştu?

İlk ticari anti-virüs yazılımını satışa çıkaran firmayı McAfee Assoricates’i 1987 kuran McAfee, milyarlarca dolarlık bir sektör yaratmıştı. Şirket, 2011 yılında 7,6 milyar dolara Intel’e satmıştı.

Ekim 2020’de Türkiye’ye gelmek üzere uçağa binerken İspanya’da tutuklanan yazılımcı, danışmanlık çalışmalarından, yaptığı konuşmalardan, kripto para birimlerinden ve hayatının kitap olarak yayınlanması için yaptığı telif satışlarından milyonlarca dolar kazanmasına rağmen dört yıl boyunca vergi kaçırmakla suçlanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, McAfee’nin gelirini paravan isimlerin banka hesaplarına yatırarak ve kripto para hesapları üzerinden işlem yaparak vergi yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürmüştü. McAfee ise kendisine yapılan suçlamaların siyasi olduğunu ve ABD’ye gönderilirse hayatının geri kalan kısmını cezaevinde geçireceğini savunmuştu.

Britanya’da dünyaya gelen McAfee, hem ABD hem Britanya vatandaşıydı. 1980’lerde anti virüs yazılımı McAfee VirusScan’i piyasaya sürdüğünde ismini dünya duymuştu.