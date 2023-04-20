Reuters anketi: Fed son kez faiz artıracak

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Reuters anketine katılan ekonomistlere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) mayısta faizlerde 25 baz puanlık artışa gidecek ve sonrasında faizleri 2023’ün geri kalanında sabit tutacak.

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Fed’in 21-22 Mart tarihli politika toplantısında da vurguladığı ekonomik gerileme endişeleri ve bankacılık sektörü stresine ilişkin endişeler, piyasaları 2023 sonuna kadar en az 25 baz puanlık indirimi fiyatlandırmaya teşvik etti.

Reuters anketine katılan 105 ekonomistin yaklaşık yüzde 90’ı, Fed’in mayıs başındaki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5-5,25 aralığına yükselteceğini beklediğini belirtti.

Ayrıca, 100 ekonomistin 59’u Fed’in politika faizini en azından bu yıl boyunca değiştirmemesini bekliyor.

Fed son olarak, 25 baz puan daha artırarak faizleri yüzde 4,75-5 seviyesine çıkartmıştı. Bu, son 16 yılın zirvesi.