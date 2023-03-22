Fed, faiz oranını 16 yılın zirvesine çıkardı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girmeye hak kazanan cumhurbaşkanı adaylarının ilk gün aldığı imza sayısını açıkladı. Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 28 bin 235 imza atıldı. İmza süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20:00’de sona erecek. Adaylık için o saate kadar 100 bin imza toplanması gerekiyor. YSK, inceleme sonucu, alfabetik sıraya göre, Davut […]