Fed, faiz oranını 16 yılın zirvesine çıkardı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırdı. Böylece Fed, politika faizini 2007’den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.
AA’nın Fed’in açıklamasından aktardığına göre karar oybirliğiyle alındı.
Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 4,75-5 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.
Fed’in faiz kararına ilişkin piyasa beklentileri, ABD’deki banka iflaslarının ardından alt üst olmuştu. Bankacılık sektöründe yaşananlar sonrası Fed’in faiz artışlarına ara verebileceğine dair beklentiler gündeme gelirken, önlemler ve yüksek seyreden enflasyon verisi sonrası 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi öne çıkmıştı.