Reuters: ABD Türkiye’ye ait insansız hava aracını düşürdü

ABD’li yetkililer, Suriye’de Amerikan askerlerinin yakınlarında faaliyet gösteren Türkiye’ye ait bir insansız hava aracını F-16 savaş uçağıyla düşürdüklerini söyledi.

DSG ile bölgede ortak hareket eden ABD askerleri. (Reuters)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı düzenleyen iki PKK’lının Suriye’den geldiğini belirtmiş ve “Bundan sonra PKK’nın Irak ve Suriye’deki tüm tesislerinin meşru hedeftir” demişti.

Fidan, Suriye sahasında Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) birlikte hareket ABD güçlerine de üstü kapalı şu mesajı vermişti: “Üçüncü tarafların PKK/YPG’li şahıslardan ve tesislerinden ve uzak durmasını tavsiye ediyorum.”

Fidan’ın açıklamasından sonra bugün DSG’nin kontrol ettiği çok sayıda alan insansız hava araçlarıyla hedef alındı.

Yerel kaynaklar, bölgeyi hedef alan Türkiye’ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Reuters’a konuşan Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) bir yetkili, SİHA’nın Türkiye’ye ait olmadığını söyledi.

‘Tehdit olarak görüldü’

Ancak Reuters’a konuşan ABD’li iki yetkili, “Suriye’de Amerikan askerlerinin yakınlarında faaliyet gösteren Türkiye’ye ait insansız hava aracı F-16’yla düşürüldü” dedi. ABD’nin Türk yetkilileri Amerikan askerleri yakınlarında faaliyet gösterdikleri konusunda uyardığı da kaydedildi.

Wall Street Journal’e (WSJ) konuşan bir ABD’li yetkili de SİHA’nın bölgedeki Amerikan askerlerine tehdit olarak görüldüğü için düşürüldüğünü ve harekete geçilmeden önce bunun Türkiye’ye ait olduğunu bildiklerini söyledi.