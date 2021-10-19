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Yaramazlara biraz batar!

Restorasyon sırasında 47 yıl önce duvara gizlenmiş zaman kapsülü buldu

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan bir adam restorasyon sırasında evinin iki duvarı arasına gizlenmiş bir şişeden ibaret zaman kapsülü buldu. 1974 yılında konduğu anlaşılan şişenin içinde bir de mektup vardı.

Duvardan çıkan zaman kapsülü ülke basınında yer buldu. Fotoğraflar: ww.9news.com.au

Eyalet sınırlarındaki Newcastle’da yaşayan Matt Streatfeild, yıktığı duvarların arasında 5 Nisan 1974 tarihli bir şişe buldu. Şişeyi o dönem duvarları yapan inşaat ustaları koymuştu.


“Basında şişe içine mesaj haberlerini okuyor insan ama kendi evinin duvarlarında bulunca gerçekten şaşırtıcı ve heyecan verici oluyormuş” diyen Streatfield mektupta yazanların o dönem Avustralya’da yaşananlara dair ipucu verdiğini anlattı. Örneğin o yıl metrik ölçü sistemine geçilmişti ve mektubun içine konduğu şişe üzerinde mililitre yazan örneklerden biriydi.

Tek tek isimlerini ve doğum tarihlerini not eden ustaların yazdığı bir başka ayrıntı ise kendi kazançlarına ilişkindi. ‘Newcastle Interior Linings’ adlı şirketten -bu firma hala faaliyetini sürdürüyor- haftalık olarak anlaştıkları 106 Avustralya doların ellerine geçmesini beklediklerini yazmışlardı.

Duvarın içindeki sürprizle karşılaştıktan sonra mektubu yazanların izini süren Streatfield, birine ulaştı. 47 yıl önce evde duvar ören isimlerden Ron Niddrie’yle (66) iletişim kurdu. Niddrie, “Onca yıl sonra bulunup kapımın çalınması hoş bir sürpriz oldu” dedi.

Streatfield de duvarları yeniden örerken 1974 tarihli zaman kapsülünü tekrar koyacaklarını yanına bir de bugünden kalma şişe ve mektup ekleyeceklerini söyledi.

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