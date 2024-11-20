Rene Magritte tablosu rekor fiyata satıldı: 121 milyon dolar

Belçikalı sanatçı Rene Magritte’in bir tablosu yaklaşık 121 milyon dolara (4 milyar 170 milyon lira) satıldı. Eser, sürrealizm tarihinde en pahalıya satılan tablo olarak tarihe geçti.

L’empire des lumières, Rene Magritte. Fotoğraflar: Christie’s

Magritte’in ‘L’empire des lumieres (Işık İmparatorluğu)’ serisindeki tablo, 10 dakikalık açık artırmada 121 milyon dolara alıcı buldu.

New York’taki Christie’s‘deki satıştaki erişilen meblağ, bir sürrealist sanat eseri için açık artırmada ödenen en yüksek fiyat.

Eser, Romanyalı-Amerikalı iç mimar Mica Ertegun’un koleksiyonundan alındı.

Euronews‘ın aktardığına göre bu satış Magritte’i 100 milyon dolar barajını aşan 16’ncı sanatçı yaptı.

Andy Warhol, Leonardo Da Vinci ve Pablo Picasso daha önce bu rekoru kıran diğer sanatçılar arasında yer alıyor.

‘Işık İmparatorluğu’ serisi Magritte’in 1940’lar ile 1960’lar arasında resmettiği 27 eserden oluşuyor.