Bu ünlü resimler artık kamu malı

Yapılışının üzerinden 95 yıl geçen bazı büyük sanat eserleri yılbaşı itibariyle ABD’de kamu malı haline geldi. Aralarında Pablo Picasso, Edward Hopper, Rene Magritte gibi ressamların tanımış eserleri de var.

Edward Hopper / Automat, 1927

Edward Hopper’ın ‘Otomat’ı, Pablo Picasso’nun ‘Ressam ve Model’i, Joan Miro’nun ‘Mavi Yıldız’ı… Bu yıl da bazı büyük eserler, yapılışından itibaren telif hakkının geçerli olduğu 95 yılı doldurdu ve kamu malı haline geldi.

Bu eserlerden bazılarını derleyen Artnet‘in haberine göre bu süre dünyanın pek çok bölgesinde 95 yıldan daha az. Örneğin, Avrupa’nın çoğunda, eseri yapan kişinin ölümünün üzerinden 70 yıl geçince telif hakkı kalkıyor. Afrika ve Asya’nın çoğu bölgesinde bu süre 50 yıla düşüyor.

Eserlerden bazıları şunlar: