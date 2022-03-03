‘The Exorcist’in afişine ilham olmuştu: ‘Işık İmparatorluğu’ rekor fiyata satıldı

Rene Magritte’in ‘Işık İmparatorluğu’ serisinden bir tablo Belçikalı sürrealist sanatçı için rekor fiyata satıldı.

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Sotheby’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmada ek ücretlerle birlikte eser toplamda 59,4 milyon sterline alıcı buldu.

Açık artırma öncesi eserin 45 milyon sterline alıcı bulacağı tahmin ediliyordu.

Parlak masmavi bir gökyüzünün altında yanan sokak lambası ve bir evin penceresinden yanan ışıkların görüldüğü bir Brüksel gecesinin resmedildiği 1961 tarihli eser müzayede evi tarafından ‘20’inci yüzyıl sanatında bir şaheser‘ olarak nitelendirildi.

‘Işık İmparatorluğu’ serisi Magritte’in 1940’lar ve 1960’lar arasında resmettiği 27 eserden oluşuyor. Açık artırmada satılan tablo arkadaşı Anne-Marie Gillion Crowet için yapılmış ve o zamandan beri ailede kalmıştı.

Tablo, kült korku filmlerinden ‘The Exorcist‘in afişinde de kullanılan şeytan çıkarmak için gelen rahibin eve giriş sahnesine de ilham olmuştu.