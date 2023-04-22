Remzi Özdemir: SPK bu konuda adım atmalı

Denetleyici ve düzenleyici kurum olan SPK bir önceki yönetimden dolayı derin yara aldı.

Yeni yönetim iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama halen yeterli değil.

Borsa tarihinin en manipülatif hisse hareketinin yaşandığı Kontrolmatik şirketinin patronuna sosyal medya açıklamaları nedeniyle para cezası veren SPK bana göre takdir edilecek bir harekete imza attı.

Ancak aynı şirketin tıpkı bir spekülatör gibi tepeden satıp, aşağıdan hisse almasıyla ilgili hareketine ne tür bir inceleme yaptı onu bilmiyoruz.

Borsada artık yatırımcıya sahip çıkma zamanı gelmiştir.

Bu piyasanın büyümesi ve gelişmesi isteniyorsa öncelikle haber akışı kontrol altına alınmalı. KAP haber çöplüğü olmamalı ve oraya giden her haberin bir hukuki sorumluluğu olmalı

Halka arzlarla ilgili yapılan düzenlemelerle ilgili takdir toplayan SPK bu konuda da adım atmalı.

Borsada cirit atan patronların o ciritleri ellerinden alınmalı.

Bunlar yapılmadan bu borsa yatırım yeri değil, bul karayı al parayı kumarının oynandığı köprü üstü kumarhane olmaktan öteye gidemez.

Remzi Özdemir’in yazısı