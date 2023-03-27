Remzi Özdemir: Man Adası’ndaki yatırımcılar Türkiye’de bir haftada parasını katladı

Türkiye’nin önemli holdinglerinden birinin bir şirketi halka arz ediliyor. Halka arz eden Garanti Yatırım. Kurum her şeyi yasal ve şeffaf yapıyor.

Halka arz bitiyor ve KAP açıklamasından öğreniyoruz ki, hissenin büyük bir bölümüne talep Man Adası ve Bahama Adaları gibi vergi cenneti bölgelerden geliyor. Yani yasal denetimin olduğu ülkelerden değil de kara para cennetinden geliyor.

Bu hisse senedi 1 hafta gibi kısa sürede yüzde 78 prim yaptı. Türkçesi Man Adası’ndaki yatırımcılar Türkiye gibi bir ülkede bir haftada parasını katladı. Bu şirketin halka arzı tamamen yasal!

Peki en önemli soru: Ne kadar ahlaki bir ticaret?

Garanti Yatırım gibi çok ciddi ve büyük bir aracı kurum, etik tartışmasının yapıldığı bu halka arzda nasıl yer aldı? Türkiye’de şu an her şeyin üstü kalın bir halı ile örtülmüş durumda.

Remzi Özdemir’in yazısı