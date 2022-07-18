Remzi Özdemir: İşi bilen ekonomistler bu saçma sapan iddiaya gülmedi bile

Önceki gün bir gazetede tecrübeli bir gazeteci tarafından ilginç bir iddia gündeme getirildi. İddiaya göre, Türkiye’ye kısa süre içerisinde 50 milyar dolar gelecek. Gelecek paranın 20 milyar doları Suudi Arabistan‘dan. Kalan bölümü ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya‘dan.

İşi bilen ekonomistler bu saçma sapan iddiaya gülmediler bile. Ciddi ekonomi siteleri bunu haber bile yapmadı. Çünkü böyle bir saçmalık insanların yatırım kararını olumsuz etkileyebilir.

Yasayı bir kenara bırakın, bunun bir de vebali var. 50 milyar dolar geliyor diye sen manşet atarsan, adam dolar düşecek korkusu ile gidip satacaktır. Sonra haber yalan çıkıncı bu adamın zararı seni vicdanen rahatsız etmeyecek mi? Son dönemde bu tür haberler artmaya başladı.

Aslında Merkez Bankası’nın rezerv eksisi arttıkça bu tür iddialar da kasıtlı olarak ortaya atılıyor.

Remzi Özdemir’in yazısı