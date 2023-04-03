Remzi Özdemir: Eksun Gıda’da hisse neden 86 lira olmuş diye sorulmuyor?

Günlerce tavan giden hisseler daha sonra günlerce taban oluyor. Daha fazla kazanayım diyen yatırımcı elindeki 3 kuruşu bu ahlaksız düzende cirit atan oyunculara kaptırıyor.

Man Adası ve 2 kişinin kurduğu sözde kurumsal fonların borsadaki vurgunu, buna göz yuman denetleyici ve düzenleyici kuruma ve en önemlisi halka arz pastasından pay almak için kurumlarının kapısını manipülatörlere açan o aracı kurumların yöneticileri elbette bir gün bunun hesabını verecek.

Borsada herkes neyin ne olduğunu biliyor.

Kimin hangi fonlar altında yatırımcıyı soyduğunu…

Şu an her şey halının altına süpürülüyor.

Elbette o halının altındakilere bir gün bakacak bir otorite çıkacaktır.

Küçük yatırımcıyı aptal görüp onların soyulmasına göz yumanlar gece kafalarını acaba yastığa huzurla koyabiliyorlar mı?

10 liradan halka arz edilen hisse senedini 20 liradan yatırımcıya 50 lira olacak diye satışına göz yumanlar siz bu oyunun sonsuza kadar süreceğini mi düşünüyorsunuz?

Eksun Gıda‘da hisse neden 86 lira olmuş diye sorulmuyor? En önemlisi tedbir alınmıyor.

SPK bu patrona “hissen madem bu kadar değerli neden 48 liradan sattın” demeyecek mi?

Eksun Gıda’daki operasyonu ve birçok halka arzdaki çirkin pazarlıkları, onlara çanak tutan vicdansız aracı kurum yöneticilerini yazmaya devam edeceğim…

Remzi Özdemir’in yazısı