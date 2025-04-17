Rekor: Gram altın gün içinde 4 bin 100 lirayı aştı

Gram altın gün içinde 4 bin 100 lirayı aştı.

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Investing verilerine göre gram altın gün içinde 4 bin 100 lirayı aştı. 12:13 itibarıyla gram altın 4.075,246 lira.

Aynı saatte ons altın 3.321,93, dolarsa 38,1585 lira.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’daki gümrük vergileri piyasalarda dalgalanmalara neden olmuştu. Uzmanlar tarife kaynaklı ekonomik belirsizliğin altının ‘güvenli liman’ kimliğini pekiştirdiğini söylüyor.

‘Her şey altının lehine’

CNBC-e‘nin haberine göre analistler altınla ilgili şunları söyledi:

Tradu.com Kıdemli Piyasa Analisti Nikos Tzabouras: Her şey altının lehine işliyor ve fiyatlar yeni rekorlara ulaşıyor. Geri çekilmeler normal karşılanmalı ancak ticaret kaosu sürdükçe altın daha da değerlenecek gibi görünüyor

Global X analisti Trevor Yates: Hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki oynaklık da yatırımcıları portföylerindeki altın ağırlığını artırmaya itebilir.

ANZ analistleri: Altın konusundaki iyimser duruşumuzu sürdürüyoruz, ancak son sert yükselişin ardından fiyatların 3.050 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali de göz ardı edilmemeli.