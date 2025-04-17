Gram altın güne nasıl başladı – 17 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.097,428 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.329,20 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.097,428
lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.097,428 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.329,20 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.097,428
lira seviyesinde ilerliyor.
Sosyal medya platformu X’teki erişim engelleri ve sansüre Bluesky da katıldı. 13 hesap Türkiye’den görünmez kılındı.
‘Narkokapan-Ankara’ operasyonunda 525 kişi gözaltına alındı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 9.276,21 puandan başladı.
Ağızdaki piercing’ler, dişlerde kırık ve çatlaklara, diş eti çekilmesine, enfeksiyona ve alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.097,428 liradan işlem görüyor.