Bir banka daha altın tahminini yükseltti

Avustralya merkezli ANZ Bank da altın tahmini yükseltti.

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CNBC-e‘deki habere göre banka ons altının altı aylık periyotta 3 bin 500 dolara, 2025 sonundaysa 3600 dolara yükselmesini bekliyor.

Banka martta ons altının önümüzdeki üç ayda 3 bin 100 dolara, altı aylık periyottaysa 3 bin 200 dolara yükselmesini bekliyordu.

17:32 itibarıyla ons altın 3.312,25 dolar, gram altın 4.060,840 lira, dolarsa 38,1320 lira.

Güncellenen tahminler

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’daki gümrük vergileri piyasalarda dalgalanmalara neden olmuştu. Uzmanlar tarife kaynaklı ekonomik belirsizliğin altının ‘güvenli liman’ kimliğini pekiştirdiğini söylüyor.

Nitekim birçok banka da altına ilişkin beklentilerinde yukarı yönlü revizyona gitti.

Son günlerde ons altın için güncellenen tahminler (yıl sonu) şöyle:

Goldman Sachs: 3 bin 700 dolar

UBS: 3 bin 500 dolar

Commerzbank: 3 bin dolar

Deutsche Bank: 3 bin 139 dolar

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31,10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.