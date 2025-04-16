Gram altın 4 bin lirayı aştı – 16 Nisan 2025

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için şöyle konuştu: “Bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu badireyi de atlatacak.”