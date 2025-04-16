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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın 4 bin lirayı aştı – 16 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:08) 4.028,696 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 3.288,36 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.028,696 lira seviyesinde ilerliyor.

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AB sigarasız alanları genişletirken Türkiye daraltıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri sigarasız alanları genişletiyor. AB Konseyi çocuk oyun alanları, yüzme havuzları, eğlence parkları ve kafe terasları dahil birçok alanda sigara ve e-sigara yasaklarının genişletilmesini tavsiye ediyor. Gelişmiş ülkeler gelecek nesillerini korumak için önlemleri sıkılaştırırken, Türkiye her geçen gün ‘fiilen’ gevşetiyor.