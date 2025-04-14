Goldman Sachs da altın tahminini yükseltti

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, 2025 sonu ons altın tahminini 3 bin 700 dolara çıkardı.

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Altının işlem aralığı içinse 3 bin 650-3 bin 950 dolar bandı öngörüldü.

CNBC-e‘nin haberine göre revizyona ‘beklenenden daha güçlü merkez bankası alımları ve küresel ekonomideki resesyon riskleri’ gerekçe gösterildi.

Banka 2 Nisan’daki gümrük vergilerinin piyasalarda dalgalanmalara neden olduğunu, altının önce yüzde 5’e varan düşüş yaşadığını, ancak kayıplardan hızla telafi vurgulandı. Banka bu güçlü performansın altının ‘güvenli liman’ kimliğini bir kez daha pekiştirdiğini belirtti.

Goldman Sachs’ın önceki tahmini 3 bin 300 dolardı.

10:01 itibarıyla ons altın 3.222,65 dolar, gram altın 3.951,159 lira, dolarsa 38,0106.

Daha önce İsviçre merkezli UBS, Almanya merkezli Commerzbank ve Alman Deutsche Bank da altın tahminlerini yükseltmişti.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.





