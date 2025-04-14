Gram altın güne nasıl başladı? – 14 Nisan 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:08) 3.952,862 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.232,58 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.952,862 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 3.952,862 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.232,58 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.952,862 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,80 düşüşle 9.117,38 puandan başladı.
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, 2025 sonu ons altın tahminini 3 bin 700 dolara çıkardı.
1 Eylül’de başlayan denizde av sezonu yarın sona eriyor.
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika’da düzenlenecek G20 zirvesine beyaz azınlığa ‘soykırım’ ve ‘toprak müsaderesi’ iddialarını gerekçe göstererek katılmayacağını açıkladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 3.952,862 liradan işlem görüyor.