Rekor: ABD, 5 milyar dolar değerindeki Bitcoin’e el koydu

5 milyar doların üstünde değeri olan çalıntı Bitcoin, ABD Adalet Bakanlığı tarafından geri alındı.

Miktarın kripto paralara ilişkin benzer işlemler açısından rekor olduğu bildirildi. Yetkililer ayrıca 120 bin Bitcoin’e yakın tutardaki parayı aklamaya çalışan iki kişiyi tutukladı.

2016 yılında kripto borsası Bitfinex’ten bir hacker tarafından çalınan paranın o zamanki değeri yaklaşık 71 milyon dolardı.

ABD’li yetkililerin verdiği bilgiye göre hacker, platformda 2 binden fazla izinsiz transfer düzenleyerek paraları Ilya Lichtenstein adlı bir kişiye ait dijital cüzdana aktardı. Lichtenstein ve eşi Heather Morgan’ın beş yıl boyunca farklı hesaplar vasıtasıyla parayı akladığı ve sahte kimlik kullanıp başka kripto para birimlerine çevirerek izlerini gizlediği belirtildi.

Bitfinex açıklamasında çalınan Bitcoin’in iadesi konusunda adalet bakanlığıyla birlikte çalıştığını ifade etti.

Lichtenstein ve Morgan, ABD’yi dolandırmak ve kara para aklamak için komplo kurmak suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak. Suçlu bulunurlarsa 25’er yıla kadar hapis cezası alabilirler.