Britanya polisi 408 milyon dolar değerindeki kripto paraya el koydu

Britanya polisi, kara para aklama soruşturması kapsamında 180 milyon sterlin (250 milyon dolar) değerinde kripto paraya el koydu.

Polis yetkilileri, soruşturma kampsamında ilk olarak 24 Haziran’da da 114 milyon sterlin (158 milyon dolar) değerinde kripto paraya el konduğunu ve 39 yaşındaki bir kadının kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Böyleyece toplamda 294 milyon sterlin (408 milyon dolar) değerindeki kripto paraya el konmuş oldu.

Fotoğraf: Reuters

Söz konusu miktar, Britanya’da şu ana kadar el konan en büyük miktardaki kripto para olarak kayıtlara geçti.

Emniyet Müdürü Joe Ryan, “Şüpheli para aklama operasyonunun merkezindekilere odaklandığımız için bugünkü el koyma, gelecek aylarda devam edecek bu soruşturma için bir diğer önemli kilometre taşı oldu” dedi.

Kripto para birimlerinin anonim olması, dünya genelinde kullanılabilmesi ve rahat kullanımı, suç geliri ya da haksız kazancını bankacılık sistemine dahil etmek isteyenlerin de ilgisini bu yöne kaydırmasına yol açmıştı. Ancak son dönemde başta ABD, Britanya, Çin, Japonya ve Singapur gibi finans merkezleri olmak üzere birçok ülke kripto paralara düzenleme getirmek için çalışmalara başladı.