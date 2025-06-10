Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Şirket Coca-Cola’nın yanısıra Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Powerade ve Damla gibi markalarıyla biliniyor.
Rekabet Kurumu’nun duyurusuna göre kurulun başlattığı ön araştırma sonucunda, şirketin kendisinden ürün satın alan satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellediği ve zorlaştırdığına yönelik şüphe doğması sebebiyle şirket hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturmada Coca-Cola’nın 2021’de kurula sunduğu taahhütlere uyup uymadığı da incelenecek konu başlıkları arasında olacak.