Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a 11,4 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye uzlaşma sonucu 11,4 milyon lira para cezası verdi.

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Şirket hakkında bayilerinin ve distribütörlerinin satış fiyatlarına müdahale ettiği, bazı bayilerinin distribütörler aracılığıyla satışını engellediği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Arzum’dan bayilik sözleşmelerine bölge veya müşteri kısıtlaması getirilmeyeceğine dair taahhüt alındı.

Şirketin uzlaşma başvurusu sonucunda Rekabet Kurulu cezada yüzde 25 indirim yaptı.

Ayrıca şirketin tüm bayilere her yıl düzenli biçimde rekabet hukuku eğitimleri vermesi de şart koşuldu.

11,4 milyon liralık cezayla birlikte soruşturma sonlandırıldı.