Recep Genel: AKP ekonomideki iflası resmileştirmekten kaçındığı için yeni banknot basımına kapıları kapattı

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Şimşek, “200 TL’den büyük banknot Merkez Bankası’nın konusu, değerlendirme yapamam” diyor. Aynı soruyu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a sorsanız o da “İhtiyaç olursa yeni banknot basarız” diye geçiştiriyor. Yani, 500 liralık banknot basmak, AKP için telaffuz bile edilmesi zor bir mesele haline geldi. Kolay değil tabi, Türk Lirası’ndan altı sıfır atmakla övünen AKP, şimdi attığı o sıfırları teker teker TL’nin arkasına dizmemek için direniyor. Onlar da biliyor ki; TL’den atılan o sıfırların, acı hatırası var. O sıfırlar, milletin zihnine, yüksek enflasyon ve ekonomik kriz olarak mıhlandı.

Hatırlayın, AKP’nin 2009’da TL’den sıfırları silmesi liranın yeniden doğuşu gibi olmuştu. Maaş, çarşı, pazar hesaplarını milyonlarla, milyarla yapmaya alışmış bir millet için, yeni sisteme alışmak çok zor olsa da sıfırları silmek ‘ekonomik istikrarın‘ sembolü haline gelmişti.

Tarih, maalesef yine tekerrür ediyor. Yine başa döndük, ekonomi tarumar oldu. Ne faizi, ne de enflasyonu kontrol edebiliyoruz. İflaslar arka arkaya diziliyor. Vatandaş zaten battı. Artık, cebimizi yakan enflasyonla birlikte, cüzdanlara sığmaz hale gelen bir banknot sistemimiz var. Ama AKP, ekonomideki iflası resmileştirmekten kaçındığı için yeni banknot basımına kapıları kapattı. Çünkü arkasına birer sıfır daha alarak gelecek her yeni banknot, “Parayı pula çevirdik” anlamına gelecek.

Recep Genel’in yazısı

