Rasim Ozan Kütahyalı’yı karşısına alan Ali Koç açtı ağzını yumdu gözünü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı televizyon programında Rasim Ozan Kütahyalı’ya, “Sen Zekeriya Öz’ün heykelini dikmeye çalışan adamsın. Cumhurbaşkanımıza, devlete göz dikiyorlarsa, senin çok beğendiğin adamlar yüzünden oldu” dedi.

Fotoğraf: Ekran görüntüsü/Beyaz TV

Şike davasında Aziz Yıldırım ve diğer sanıklar, dönemin özel yetkili İstanbul savcısı, ‘FETÖ’den aranan Zekeriya Öz’ün talimatıyla 3 Temmuz 2011’de başlayan soruşturma ve 2 Temmuz 2012’de sonuçlanan davada hapis cezası almış, bu cezalar da Yargıtay tarafından onanmıştı.

Fenerbahçe’nin 2010-2011 sezonunda şampiyon olmasının ardından açılan davada mahkum edilen Yıldırım, kendisine ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek, 21 Nisan 2014’te yeniden yargılanma talebiyle başvurmuştu.

Yeniden yargılama sonunda, Yıldırım ve 36 sanığın, ‘şike yapmak‘ ve ‘örgüt kurmak‘ suçlamasından beraatine karar vermişti. Böylece 3 Temmuz 2011’de başlayan dava, Fenerbahçe’nin 2010-11 sezonunda şike yapmadığı kararıyla sonuçlanmıştı.

Kütahyalı, Fenerbahçe’nin ‘3 Temmuz kumpası’ olarak adlandırdığı bu dönemde medyada davanın en hararetli savunucusu olmuştu.

Beyaz TV’deki ‘Derin Futbol’ programına katılan Koç, Kütahyalı’ya o günleri hatırlattı: “Aziz Yıldırım’ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin. Sen Zekeriya Öz’ün heykelini dikmeye çalışan adamsın. Cumhurbaşkanımıza, devlete göz dikiyorlarsa, senin çok beğendiğin adamlar yüzünden oldu. Kul hakkı yedin. Bu senin alnından silinmeyecek. Bir de koskoca Galatasaray camiasını bağlıyorsun. Aziz Yıldırım’ı yemek isteyenler içerisinde sen de varsın. Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Karşımdaki zat yanlışından da dönmüş olabilir ama en büyük -o zaman cemaat deniyordu- destekçilerinden, sempatizanlarından ve de daha kötüsü kul hakkı yendiği zaman sözcüsü. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Önce FETÖ’yü yücelteceksin, sonra çökerttiğini iddia edeceksin!”

Programın son anlarında iki isim arasındaki tansiyon artarken, Ali Koç, son olarak, “Rasim Bey, ailemin ağzını adına alana kadar her şey güzeldi. Daha bitmedi, dışarıda da devam edecek. Futbolda temizlik lazım, inşallah Allah basından da senin gibileri temizler” dedi.