Rapçi Sansar Salvo tutuklandı

‘Sansar Salvo’ sahne adıyla tanınan ve aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alınan rapçi Ekincan Arslan, ‘basit yaralama’dan tutuklandı.

‘Sansar Salvo’ kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle Aralık 2024’te tutuklanmış, üç ay sonra tahliye edilmişti.

Ataşehir’deki evinde gözaltına alınan Ekincan Arslan, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda ifadesi alındıktan sonra ‘basit yaralama’dan tutuklandı.

Tutuklama kararında, şüphelinin olaya ilişkin sözü, müştekinin adli tıp raporu, şüphelinin sosyal medya üzerinden paylaştığı videoya dair izleme tutanağı, suçu işledikten sonra video kaydını her iki sosyal medya hesabından da paylaşarak kastını ortaya koyması ve delil karartma şüphesinin dikkate alındığı belirtildi.