Rapçi 'Sansar Salvo' gözaltına alındı

Babası Gazi Arslan’a şiddet uyguladığı iddia edilen ve ‘Sansar Salvo’ lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan, gözaltına alındı.

‘Sansar Salvo’ daha önce kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle Aralık 2024’te tutuklanmış, üç ay sonra tahliye edilmişti.

Olayların ardından baba Gazi Arslan ve anne Arzu Girgin, oğulları Ekin Can Arslan’ın vesayetini almıştı.

Habertürk’ün aktardığına göre bu duruma tepki gösteren rapçi, babası Gazi Arslan’a şiddet uygulamış ve o görüntüleri sosyal medyadan “Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın” diyerek paylaşmıştı.

Gelen tepkiler sonrası Arslan, gözaltına alındı.

Rapçi, X hesabından “Gözaltı… Para için hayatımı mahvettiler” dedi.