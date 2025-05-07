Rapçi 'Sansar Salvo' için tahliye kararı

‘Sansar Salvo’ adıyla tanınan Ekincan Arslan, babasına karşı ‘basit yaralama’ suçundan yargılandığı davada yedi ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakarak Arslan’ın tahliyesine karar verdi.

Ekincan Arslan. Fotoğraf: Instagram

Soruşturma baba Gazi Arslan’ın, oğlunun kendisine vurduğunu söyleyerek şikayetçi olması üzerine başlatılmıştı.

Aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alınan Arslan, 15 Nisan’da ‘basit yaralama’dan tutuklanmıştı. tutuklanmıştı.

İddianamede Arslan’ın ‘üstsoya karşı basit yaralama’ suçundan altı aydan bir yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Anadolu 53’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki bugünkü ilk duruşmaya Gazi Arslan da katıldı.

Sanık Arslan olay günü babasının evine video çekip itiraf almak için gittiğini öne sürerek şunları söyledi:

“Babam eski avukattır. Benim çevremde arkadaşlarımdan ve eski kız arkadaşım olmak üzere bazı vefatlar oldu. Sonrasında ailem bu vefatlarla ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim kesinlikle tokat atmadım.

Videodaki ses tükürme sesidir. Bir hırgür oldu, yakasına yapıştım ama ufak bir hırgür oldu. Babam benim talebimi reddedince çok sinirlendim. Bu nedenle video koydum ama sonrasında videoyu sildim. Bu video sadece bir kaç saat kaldı.”

Baba şikayetçi olmadı

Müşteki Gazi Arslan’sa oğlunun vesayetinin alınmasıyla ilgili kendisinin bir bilgisi olmadığını belirtti.

Sanığın kiralarını toplayıp kendisine verdiğini anlatan müşteki Arslan, olay günü de sanığın “Kiraları alıyorsun bana vermiyorsun” dediğini, kedisininse sakin olmasın söylediğini fakat oğlunun öfkeli halinin devam ettiğini ifade etti.

Müşteki Arslan olayın devamını şöyle anlattı: “O sırada ben göğsüme doğru 3-4 yumruk yedim. Daha sonrasında komşular geldi kapıyı açtım. Sonra sanık evden ayrıldı. Sanığın sonradan olayı videoya aldığını öğrendim. Ben oğlumdan şikayetçi değilim.”

Söz verilen sanık Arslan, babasının olayı yanlış hatırladığını ve karıştırdığını savundu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Arslan’ı babasına yönelik ‘basit yaralama’ suçunu işlediği gerekçesiyle önce dokuz ay hapis cezasına çarptırdı.

Takdiri indirim uygulayarak cezayı yedi ay 15 güne indiren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, tutuklulukta geçirdiği süre ve delilerin toplanmış olmasını dikkate alarak sanık Arslan’ın tahliyesini kararlaştırdı.