Rapçi A$AP Rocky, Rihanna’yla tatilden dönüşte gözaltına alındı

ABD’li rapçi A$AP Rocky geçen yıl kasım ayında işlenen bir yaralama suçuyla ilgili olarak gözaltına alındı.

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Polis, A$AP Rocky’nin, dün, kız arkadaşı Barbadoslu şarkıcı Rihanna’yla tatilden dönüşte, Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındığını ve 550 bin dolar (8 milyon 83 bin lira) kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.

Asıl adı Rakim Mayers olan A$AP Rocky’nin, geçen yıl Hollywood’da iki tarafın tartışmasının silahlı yaralamaya dönüştüğü olayla ilgili gözaltına alındığı, vurulan kişinin ifadesinde, yanında iki kişi bulunan rapçinin silahla üzerine yürüyüp üç-dört el ateş ettiğini söylediği belirtildi.

Rihanna’nın ‘büyüyen karnı’ şubat başında A$AP Rocky’yle yürüyüş yaparken objektiflere yansımıştı. Fotoğraf: Instagram

Los Angeles Polisi’nin açıklamasında, vurulan kişinin elinden hafif yaralandığı bilgisi aktarılırken ABD’li rapçinin avukatı Alan Jackson gözaltına alındığını duyurdu başka ayrıntı paylaşmadı.

2019 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’da yaşanan bir kavgaya karıştığı gerekçesiyle iki yıl hapis cezası almış, ceza ertelenmişti.

A$AP Rocky 17 Ağustos’ta hakim karşısına çıkacak.

Geçen yıl birlikte olduklarını kamuoyuyla paylaşan A$AP Rocky ve Rihanna ilk bebeklerini bekliyor.