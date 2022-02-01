Rihanna hamile

Barbadoslu şarkıcı Rihanna (33) hamile.

Fotoğraf: Instagram

Rihanna ve erkek arkadaşı, ABD’li rapçi A$AP Rocky ilk bebeklerini bekliyor. Ünlü çift, bunu hafta sonu ABD’nin New York kentinde el ele yürürken ilan etti. Kot pantolon üzerine göbeğini açıkta bırakan pembe bir mont giyen ve uzun kolye takan Rihanna’nın fotoğrafları hamileliğin ‘resmi duyurusu’ olarak kabul edildi. Çiftin, romantik yürüyüşü sırasında çekilen kareler dünya basınında yerini aldı. Rocky, bir noktada durup kolunu Rihanna’nın omzuna attı ve alnından öptü.

Rihanna’nın hamile olduğuna dair söylentiler, geçen yıl kasım ayında, ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in devlet başkanı sıfatını kaldırıp 396 yıllık yönetim şeklini değiştirerek dünyanın en yeni cumhuriyeti olduğunda düzenlenen tören sonrasında çıkmıştı. Törene katılan Rihanna, ‘ulusal kahraman’ ilan edilmişti.

Tören sonrasında birkaç aydır bol kıyafetlerle objektiflere yansıyan Rihanna’nın neden böyle giyindiği şimdi anlaşıldı!

Rocky, geçen yıl mayıs ayında GQ dergisine verdiği röportajda, onu, ‘hayatının aşkı’ diye tanımlamıştı ve bir gün ondan çocuk sahibi olmayı istediğini söylemişti.