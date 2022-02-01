Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rihanna hamile

Barbadoslu şarkıcı Rihanna (33) hamile.

Fotoğraf: Instagram

Rihanna ve erkek arkadaşı, ABD’li rapçi A$AP Rocky ilk bebeklerini bekliyor. Ünlü çift, bunu hafta sonu ABD’nin New York kentinde el ele yürürken ilan etti. Kot pantolon üzerine göbeğini açıkta bırakan pembe bir mont giyen ve uzun kolye takan Rihanna’nın fotoğrafları hamileliğin ‘resmi duyurusu’ olarak kabul edildi. Çiftin, romantik yürüyüşü sırasında çekilen kareler dünya basınında yerini aldı. Rocky, bir noktada durup kolunu Rihanna’nın omzuna attı ve alnından öptü.


Rihanna’nın hamile olduğuna dair söylentiler, geçen yıl kasım ayında, ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in devlet başkanı sıfatını kaldırıp 396 yıllık yönetim şeklini değiştirerek dünyanın en yeni cumhuriyeti olduğunda düzenlenen tören sonrasında çıkmıştı. Törene katılan Rihanna, ‘ulusal kahraman’ ilan edilmişti.

Tören sonrasında birkaç aydır bol kıyafetlerle objektiflere yansıyan Rihanna’nın neden böyle giyindiği şimdi anlaşıldı!

Rocky, geçen yıl mayıs ayında GQ dergisine verdiği röportajda, onu, ‘hayatının aşkı’ diye tanımlamıştı ve bir gün ondan çocuk sahibi olmayı istediğini söylemişti.

SON HABERLER

Kademeli elektrik tarifesine düzenleme faturadan 42 TL düşürecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını açıkladı. Böylelikle, eski ve yeni tarife limitine göre hesaplandığında 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak.

En güçlü pasaportlar: Türkiye, 50’ye yükseldi

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması güncellendi. Asya ülkelerinden Japonya ve Singapur ilk basamaktaki yerlerini korudu. İkinci sırayı Almanya ve Güney Kore paylaşırken, üçüncü basamakta İtalya, İspanya, Finandiya ve Lüksemburg yer buldu.