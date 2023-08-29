Rammstein solistine taciz soruşturması ‘delil yetersizliği’nden kapatıldı

Alman metal grubu Rammstein’ın solisti Till Lindemann hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla ilgili soruşturma, delil yetersizliğinden kapatıldı.

Fotoğraf: New York Times

İddialar ilk olarak 25 Mayıs’ta, grubun Litvanya’nın Vilnius kentinde verdiği konsere katılan Kuzey İrlandalı 24 yaşındaki Shelby Lynn isimli hayran tarafından gündeme getirilmişti.

Konser arasında sahnenin altındaki bir soyunma odasına götürülen Lynn, burada Lindemann’ın cinsel ilişki teklifini reddettiğini ve şarkıcının öfkeyle karşılık verdiğini savunmuştu.

Konser öncesi partide fazla içki içmemesine karşın gecenin bir bölümünü hatırlamadığını belirten Lynn, içeceğine uyuşturucu atıldığından şüphelendiğini iddia etmişti.

Vücudundaki morlukların fotoğrafını paylaşan Lynn, Lindemann hakkında şikayette bulunmuştu.

DW Türkçe’nin haberine göre Berlin Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, cinsel suç işleme ve uyuşturucu maddeler yasasını ihlal şüphesiyle açılan soruşturmada delillerin değerlendirilmesi sonucu, suç işlendiğine yönelik yeterli bulguya ulaşılamadığı bildirildi.

Lindemann’ın ‘kadınlarla rızaları dışında cinsel eylemlerde bulunduğuna’ dair işarete rastlanmadığı, ‘iradeyi devre dışı bırakacak maddeler vermek ya da sahip olduğu gücü kullanmak suretiyle reşit olmayan kadınlardan yararlanmak’ suçlamaları açısından da delil bulunmadığı kaydedildi.