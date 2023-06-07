Rammstein’ın solisti Till Lindemann cinsel istismarla suçlanıyor

Alman hard rock grubu Rammstein’ın solisti Till Lindemann, konserine gelen kadınlara cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor.

Fotoğraf: New York Times

İddialar ilk olarak 25 Mayıs’ta, grubun Litvanya’nın Vilnius kentinde verdiği konsere katılan Kuzey İrlandalı 24 yaşındaki Shelby Lynn isimli hayran tarafından gündeme getirildi.

The Guardian‘ın haberine göre sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Lynn, konserden sonra yapılan partiye giriş yolu ararken, kendini ‘Lindemann’ın turnelerdeki casting direktörü’ diye tanıtan Alena Makeeva isimli bir kadınla tanıştığını belirtti.

Lynn, Makeeva’nın kendisini, partiye katılacak insanların konseri izlediği ‘sıfırıncı sıra’ alanındakilerin WhatsApp grubuna aldığını söyledi.

Konser arasında sahnenin altındaki bir soyunma odasına götürülen Lynn, burada Lindemann’ın cinsel ilişki teklifini reddettiğini ve şarkıcının öfkeyle karşılık verdiğini aktardı.

Konser öncesi partide fazla içki içmemesine karşın gecenin bir bölümünü hatırlamadığını belirten Lynn, içeceğine uyuşturucu atıldığından şüphelendiğini açıkladı.

Vücudundaki morlukların fotoğrafını paylaşan Lynn, Lindemann hakkında şikayette bulundu.

NDR ve Süddeutsche Zeitung’ta yayınlanan bir raporda ise konser sonrası partilere katılan bir grup kadın, bu partilere Lindemann’ın cinsel ilişkiye girmesi için seçilen kadınların davet edildiğini iddia etti.

Rammstein iddiaların ardından Instagram’da yayınladığı bir açıklamada ‘her türlü saldırıyı kınadıklarını’ belirtti ve hayranlarını önyargılı davranmamaya çağırdı.