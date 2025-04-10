'Ramazan maili': Cem Köksal'a beş yıl üç aya kadar hapis istemi

Çalışanlara ‘Ramazan maili’ yolladığı için eski Vestel CEO’su Ergün Güler’i mesajla uyaran eski Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’a dava açıldı.

Köksal’ın bir yıl üç aydan beş yıl üç aya kadar hapsi istendi.

Cem Köksal. Fotoğraf: Zorlu Holding

Köksal ‘zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek’le suçlanıyor.

İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianame asliye ceza mahkemesince kabul edildi.

Savcılık, Köksal’ın ifadelerinin ‘ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak, mağdur ve diğer çalışanların inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzlarına ilişkin tercihlerine hukuka aykırı davranışla müdahale etme niteliğinde’ olduğunu öne sürdü.

İddianamede Köksal’ın ‘uyarı’sı için şöyle dendi: “Mesaj, Köksal’ın şirketteki konumu nedeniyle Ergün Güler ve Vestel çalışanları üzerinde baskı kurmaya, iradelerini etkilemeye ve amacı doğrultusunda sonuç doğurmaya elverişli.”

Güler: Şikayetçi değilim

AA’nın haberine göre Güler, iddianamedeki ifadesinde şu söyledi:

* Çalıştığım süreçte resmi ve dini bayramlar ile özel günlerde şirket içi tüm çalışan ve Zorlu Holding yöneticilerine kutlama mesajları gönderdim. Daha önce mesajlarla ilgili herhangi bir uyarı veya engelleme olmadı.28 Şubat’ta da Ramazan ayı münasebetiyle şirket çalışanları ve yöneticileriyle Zorlu Holding yöneticilerine kurumsal adresten mail gönderdim.

* Aynı tarihte Bekir Cem Köksal mailime “Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor…” şeklinde başlayan bir cevap yazdı. Bu maili gördükten sonra Köksal’ı arayarak yaptığının yanlış olduğunu söyledim.

* Köksal da “Aslında maili sadece sana gönderecektim, yanlışlıkla tüm katılımcı listesine gitti” dedi. Köksal hakkında soruşturma başlatıldığını basından öğrendim, kimseden şikayetçi değilim.

Ergün Güler. Fotoğraf: AA

Ne olmuştu?

Şirket bünyesindeki Vestel’in CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle çalışanlara bir tebrik mesajı yolladı, Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal yanıt olarak Güler’e ‘çok uluslu bir şirket’ olduklarını hatırlatan eleştirel ve ‘uyarı’lı bir mail yazdı.

Sızdırılan mailde şu ifadeler yer alıyordu:

“Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı.

Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum.”

Yazışma sosyal medyada gündem olurken, Köksal da hedef gösterildi.

Peşinden İstanbul başsavcılığı Köksal’a soruşturma başlattı.

Re’sen (kendiliğinden) başlatılan soruşturmada Köksal ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek’le suçlandı.

Gözaltına alınan Köksal ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zorlu Holding de Köksal’ın istifa ettiğini duyurdu.

Güler dün itibarıyla Vestel’deki görevinden ayrıldı ve Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı’na atandı.