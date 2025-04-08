'Ramazan maili': Vestel CEO'su da görevden ayrılıyor

Çalışanlarına yolladığı Ramazan mesajı Zorlu Holding’de krize yol açan Vestel CEO’su Ergün Güler görevinden ayrılıyor.

Güler, Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı’na atandı.

Ergün Güler. Fotoğraf: AA

Vestel’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

“1 Eylül 2023’ten bu yana Vestel Şirketler Grubu CEO’su olarak görev yapan sayın Ergün Güler, 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak olup 1 Mayıs 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atanmıştır.

Vestel Şirketler Grubu CEO’luğu görevini, yeni bir atama gerçekleşene kadar 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren Zorlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi ve CEO’su Sayın Ömer Yüngül üstlenecektir.”

Ne olmuştu?

Şirket bünyesindeki Vestel’in CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle çalışanlara bir tebrik mesajı yolladı, Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal yanıt olarak Güler’e ‘çok uluslu bir şirket’ olduklarını hatırlatan eleştirel ve ‘uyarı’lı bir mail yazdı.

Sızdırılan mailde şu ifadeler yer alıyordu:

“Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı.

Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum.”

Yazışma sosyal medyada gündem olurken, Köksal da hedef gösterildi.

Peşinden İstanbul başsavcılığı Köksal’a soruşturma başlattı.

Re’sen (kendiliğinden) başlatılan soruşturmada Köksal ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek’le suçlandı.

Gözaltına alınan Köksal ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zorlu Holding de Köksal’ın istifa ettiğini duyurdu.