Rahmi Turan: YSK bile Anayasa’yı dinlemezse ne yapabiliriz?

Recep Tayyip Erdoğan iki defa Cumhurbaşkanı seçildi. Dolaysıyla Anayasa’ya göre aday olması mümkün değil… Oysa görünen o ki, Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa’yı hiçe sayıp, suç işlemeyi de göze alarak Erdoğan’ın adaylığını kabul edecek. İşte hukukun bittiği yer burası! Kıdemli hâkimlerden oluşan Yüksek Seçim Kurulu bile Anayasa’yı dinlemezse ne yapabiliriz? Zaten başımıza ne geliyorsa, ülkede hukukun işlemeyişinden geliyor. Hukuksuzluğun hâkim olduğu bir ülkede huzur sağlanamaz! Bağırıp çağırmanın hiçbir faydası yok. Ülkemizde gücü yeten, Anayasa’yı da, yasaları da çiğneyebiliyor! Yüksek Seçim Kurulu’nun vereceği her karara itiraz hakkı yok! Muhalefet bu yüzden olsa gerek sesini fazla çıkartmıyor. Fakat partilerin mutlaka itiraz etmeleri, gayrı meşruluğu kayda geçirmeleri şart!

Rahmi Turan’ın yazısı