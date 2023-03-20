Rahmi Turan: Tanrılara kurban veren ilkel kabileler gibi

Tarım Bakanı Vahit Kirişçi’nin tuhaf sözlerini duyunca “İşte, memleketi yöneten zihniyetin aynası” diye acı acı düşünmeden edemedim. Hani eski çağlarda ilkel kabileler “Kuraklıktan kurtulmak” ya da başka bir felâketi önlemek için Tanrı’lara kurbanlar verirlerdi ya… 21’inci Yüzyıl’ın Türkiye’sinde, Tarım Bakanı Vahit Kirişçi’nin sözleri bana o ilkel kabilelerin davranışlarını hatırlattı. “Kuraklık riski vardı. Bir tarafta 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu!” dedi Vahit Kirişçi… Ne acayip lâflardır bunlar?
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