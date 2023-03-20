Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Tanrılara kurban veren ilkel kabileler gibi

Tarım Bakanı Vahit Kirişçi’nin tuhaf sözlerini duyunca “İşte, memleketi yöneten zihniyetin aynası” diye acı acı düşünmeden edemedim. Hani eski çağlarda ilkel kabileler “Kuraklıktan kurtulmak” ya da başka bir felâketi önlemek için Tanrı’lara kurbanlar verirlerdi ya… 21’inci Yüzyıl’ın Türkiye’sinde, Tarım Bakanı Vahit Kirişçi’nin sözleri bana o ilkel kabilelerin davranışlarını hatırlattı. “Kuraklık riski vardı. Bir tarafta 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu!” dedi Vahit Kirişçi… Ne acayip lâflardır bunlar?

Rahmi Turan’ın yazısı


SON HABERLER

Dejavu: Bir 128 milyar dolar daha gitti

Bloomberg hesaplarına göre Aralık 2021’den bu yana Merkez Bankası’nın dövizi tutmak için yaptığı ‘arka kapı’ müdahaleleri 128 milyar dolara ulaştı.

Fahrettin Altun’dan seçim dopingi

Seçimler öncesi Fahrettin Altun yönetimindeki İletişim Başkanlığı geçen yılın aynı dönemine göre üç kattan fazla harcama yaptı. 