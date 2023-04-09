Rahmi Turan: Patlayan silahların anlamı

Birileri sandığa gölge düşürüyor… Patlayan silahların anlamı bu! Demokratik olduğu iddia edilen bir ülkede böyle rezillik olmaz! Önce İYİ Parti binasının kurşunlanması, sonra CHP İstanbul İl Merkezi’nin önünde silahların patlaması tabii ki, tesadüf değil… Dört adaydan biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşırı sert söylemleriyle siyaseti yay gibi gererse, durumdan vazife çıkartmak isteyen gözü dönmüş birtakım kişiler çıkabilir! Silahları ateşleyenler onlardır.

Patlayan tabancaların, sıkılan mermilerin amacının ne olduğun herkes biliyor tabii ki… Muhalefeti korkutup sindirmek istiyorlar! Böyle bir şey mümkün mü? Bence değil! Kılıçdaroğlu’nun sözleri net ve kesin: “Ölümüne mücadele edeceğim!” dedi.

Rahmi Turan’ın yazısı