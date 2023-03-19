Rahmi Turan: Neden Kılıçdaroğlu’ndan rahatsız oluyorlar?

Şimdi ısrarla, Kılıçdaroğlu’na suikast düzenleneceği haberleri yayılıyor etrafa… Bu iddialar doğal olarak muhalefet kanadında huzursuzluk yaratıyor. İçişleri Bakanlığı iddialara boş veriyor ama CHP’liler kendi çaplarında önlemlerini alıyor. İhbarları ciddiye almak, “Olmaz böyle şey” dememek lâzım… Bu ülkede her türlü melaneti gördük… Kılıçdaroğlu’nun, bazı çıkar çevrelerinin hedefinde olduğu malûm… Günün sorusu şu: Neden Kılıçdaroğlu’ndan rahatsız oluyorlar? Neden onu düşman gibi görüyorlar? Bence bu tipler, ülkeyi soyanlar, fakir-fukaranın hakkını gasp edenler, çıkarcılar, rantçılardır.

Rahmi Turan’ın yazısı