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Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Depremzedeler uzun yıllar sürecek bir borç yükü altına girecek

Gerçi, başa güreşen diğer Cumhurbaşkanı adayı AKP Genel Başkanı Erdoğan da depremzedelere yeni konutlar vaat etti ama “Yüzde 40’ını siz ödeyeceksiniz” dedi. Bu durumda depremzedeler uzun yıllar sürecek bir borç yükü altına girecek. İşini, malını-mülkünü, her şeyini kaybeden, ömür boyunca yaptıkları birikimleri yok olan insanların bunu ödeyebilmesi mümkün mü? Depremdeki zayiatın korkunç boyutlara ulaşmasında devletin sorumluluğu büyüktür ve bu zararı karşılamak zorundadır. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ın partisi 21 yıldır ülkeyi yönetiyor. Erdoğan da partisi de ülkeyi böylesine büyük bir depreme hazırlamak için ne yaptı?

Rahmi Turan’ın yazısı


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