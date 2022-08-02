Rahmi Turan: Deniz bitti, gemi karaya oturmak üzere

AKP iktidarı güya yoksulluğu yenecek, ulusu refaha kavuşturacaktı. Vaadi buydu… Peki, ne oldu? Artık, ekonomi başta olmak üzere ülkenin bütün temel sorunlarını çözüm kabiliyetini kaybetti! Tüm milleti kucaklamak iddiasıyla yola çıkıp halkı “Bizden olanlar” ve “Bizden olmayanlar”, “İllet-zillet” diye ikiye bölen başka bir parti yoktur. Şimdi, yurdun çeşitli yerlerinden “petrol ve doğalgaz bulunduğu müjdeleri” vererek yoksul millete “Petrol fışkırırsa hiçbir sorumumuz kalmayacak” mesajı veriyorlar. Fakat… Ülkede bu hayalî müjdelere inanacak fazla kişi kalmadı! Deniz bitti, gemi karaya oturmak üzere!

Rahmi Turan’ın yazısı