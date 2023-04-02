Rahmi Turan: Çaresiz hastalar özel sağlık kurumlarının insafına mahkum ediliyor

14 Mayıs’ta kurtulacağımızı umduğumuz AKP iktidarı yalnız ekonomiyi ve milli eğitimi değil, sağlık sistemimizi de bozdu! Hastalıklar adeta halkımızın kaderi haline geldi… İnsanlarımız çile çekmek zorunda mı? Daha sağlıklı bir yaşamı hak etmiyorlar mı? Ediyorlar elbette… Fakat AKP iktidarının kötü sağlık politikaları, çöken randevu sistemi, hastane kapılarına düşenlere haftalarca randevu verilmemesi herkesi canından bezdirdi! Onkoloji, genel dahiliye, göz, cildiye gibi uzmanlık gerektiren branşlarda randevu almak adeta bir işkence haline geldi. Emar (MR) tomografi, ultrason gibi, teşhiste önemli yol gösterici olan birimlerden randevu sırası almak, altı – sekiz ayı buluyor. Çaresiz hastalar özel sağlık kurumlarının insafına mahkum ediliyor. Basit bir batın emarına bile 7-8 bin lira civarında ücret talep ediliyor.
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