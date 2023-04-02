Rahmi Turan: Çaresiz hastalar özel sağlık kurumlarının insafına mahkum ediliyor

14 Mayıs’ta kurtulaca­ğımızı umduğumuz AKP iktidarı yalnız ekonomiyi ve milli eğitimi değil, sağlık sistemimizi de bozdu! Hastalıklar adeta halkı­mızın kaderi haline geldi… İnsanlarımız çile çek­mek zorunda mı? Daha sağlıklı bir yaşamı hak etmiyorlar mı? Ediyorlar elbette… Fa­kat AKP iktidarının kötü sağlık politikaları, çöken randevu sistemi, hastane kapılarına düşenlere hafta­larca randevu verilmemesi herkesi canından bezdirdi! Onkoloji, genel da­hiliye, göz, cildiye gibi uzmanlık gerektiren branş­larda randevu almak adeta bir işkence haline geldi. Emar (MR) tomogra­fi, ultrason gibi, teşhiste önemli yol gösterici olan birimlerden randevu sırası almak, altı – sekiz ayı buluyor. Çaresiz hastalar özel sağlık kurumlarının insafına mahkum ediliyor. Basit bir batın emarına bile 7-8 bin lira civarında ücret talep ediliyor.

Rahmi Turan’ın yazısı