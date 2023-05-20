Rahmi Turan: Aslında bu, seçimden daha çok bir halk oylaması

Cumhurbaşkanı seçimi henüz bitmedi.
Umut her zaman vardır.
İkinci turda iki aday da yarışa sıfırdan başlayacak, yüzde 50+1’i göğüsleyen mücadeleyi kazanacak.
Aslında bu, seçimden daha çok bir halk oylamasıdır, referandumdur.
28 Mayıs günü, kişiyi değil, sistemi oylayacağız! Türkiye’nin geleceğine, çocuklarımızın, torunlarımızın istikbaline oy vereceğiz.
Ülkeyi 5 yılda çökerterek dünyanın en sorunlu ülkelerinden biri haline getiren “Tek Adam Sistemi” için mi, yoksa…
Karanlık tünelin ucunda bir umut ışığı gibi parlayan “Parlamenter Sistem” için mi oy kullanacağız?