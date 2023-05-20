Rahmi Turan: Aslında bu, seçimden daha çok bir halk oylaması

Cumhurbaşkanı seçimi henüz bitmedi.

Umut her zaman vardır.

İkinci turda iki aday da yarışa sıfırdan başlayacak, yüzde 50+1’i göğüsleyen mücadeleyi kazanacak.

Aslında bu, seçimden daha çok bir halk oylamasıdır, referandumdur.

28 Mayıs günü, kişiyi değil, sistemi oylayacağız! Türkiye’nin geleceğine, çocuklarımızın, torunlarımızın istikbaline oy vereceğiz.

Ülkeyi 5 yılda çökerterek dünyanın en sorunlu ülkelerinden biri haline getiren “Tek Adam Sistemi” için mi, yoksa…

Karanlık tünelin ucunda bir umut ışığı gibi parlayan “Parlamenter Sistem” için mi oy kullanacağız?

Rahmi Turan’ın yazısı