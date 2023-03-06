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Yaramazlara biraz batar!

Rahmi Turan: Akşener’in oyun bozanlığının nedeni

Siyaset bilimci bir arkadaşım arayarak: “Meral Hanım’ın oyun bozanlığı, Kılıçdaroğlu’nun seçilemeyeceğinden değil…” dedi. 

“Ya nedendir?” diye sordum: “Tam tersine, seçilecek olmasındandır.” 


“Ne demek oluyor bu?”

 “Kılıçdaroğlu, yıllardır sabırla çalışarak santim santim ilerleyip toplumda bir ‘güven ağı’ ördü. İnsanlar ona inandı, sonunda seçilecek hale geldi… …İşte bu noktada sanıyorum birileri devreye girdi, çıkarlarının bozulacağından korktukları için, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olmasını istemedi. Bilerek ya da bilmeyerek Meral Akşener de buna âlet oldu! 

“İlginç bir senaryo… Fakat bence Kılıçdaroğlu birinci turda değil ama ikinci turda yine de kazanır…”

Rahmi Turan’ın yazısı

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