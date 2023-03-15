Rahmi Turan: AKP’yi kaybetme korkusu mu sardı?

“Denize düşen yılana sarılır” derler ya… Bu söz sanki günümüzün AKP’si için söylenmiş gibi… 21 yıldır seçim kazanan iktidar partisi, 14 Mayıs seçimlerini kaybetmekten çok korkuyor olacak ki, “iyi-kötü” demeden önüne gelen herkese sarılmaya başladı. Artık tabela partisinden öteye gitmeyen ANAP ve adı tamamen unutulan DSP’den Yeniden Refah Partisi’ne kadar her kapıyı çalan AKP “Kim olursan ol, ne olursan ol, bana gel!” diyor. Bu telaş şunun göstergesi: Kaybetme duygusuyla hareket eden AKP’liler, karanlıkta şarkı söyleyerek korkularını bastırmak isteyen insanlara benziyorlar.
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