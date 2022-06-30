Putin’den ‘kadın olsaydı işgal etmezdi’ diyen Johnson’a yanıt

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın hakkındaki yorumlarına tarihten yanıt verdi.

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Johnson Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşı şu sözlerle yorumlamıştı: “Putin kadın olsaydı, ki bariz şekilde değil, ama olsaydı bu çılgın maço işgali ve şiddeti başlatmazdı diye düşünüyorum. Toksik erkekliğin mükemmel bir örneğini görmek istiyorsanız Putin’in Ukrayna’da yaptıklarına bakın.”

AA’nın aktardığına göre Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, ‘Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’in Falkland Adaları için Arjantin’e karşı savaş başlattığını‘ anımsattı.

Putin, “Bir kadın savaşı başlatma kararı aldı. Falkland Adaları nerede ve İngiltere nerede? Bunun sebebi, emperyalist hırslar ve emperyalist statünün onaylattırılmasıdır. Bu nedenle mevcut İngiltere Başbakanı’nın bugün olanlarla ilgili atıfları yanlış” dedi.