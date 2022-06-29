Boris Johnson: Putin kadın olsaydı Ukrayna’yı işgal etmezdi

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kadın olması durumunda Ukrayna’yı işgal etmeyeceğini savundu.

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Johnson ‘maço‘ işgalin ‘toksik erkekliğin mükemmel bir örneği‘ olduğunu belirterek lider pozisyonunda daha çok kadın olması gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Johnson’ın ‘ilginç‘ tespiti NATO müttefiklerinin gelecekteki olası tehditlere nasıl yanıt verileceğini görüşmek üzere toplanacağı İspanya’nın başkanı Madrid’deki zirve öncesi geldi.

BBC’nin aktardığına göre Alman yayın kuruluşu ZDF’e verdiği röportajda cinsiyet eşitliği ve eğitimin önemi üzerine konuşan başkan güçlü pozisyonlarda daha çok kadın olması gerektiğini vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Putin kadın olsaydı, ki bariz şekilde değil, ama olsaydı bu çılgın maço işgali ve şiddeti başlatmazdı diye düşünüyorum. Toksik erkekliğin mükemmel bir örneğini görmek istiyorsanız Putin’in Ukrayna’da yaptıklarına bakın.”

Rusya’nın Ukrayna işgali dört ayı aşkın bir süredir devam ediyor. İşgalde dört binin üzerinde sivil hayatını kaybetti, milyonlarcası ülkelerini terk etmek zorunda kaldı.