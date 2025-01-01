Putin’den hükümete ve Sberbank’a talimat: Çin’le yapay zeka alanında işbirliği yapın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete ve ülkenin en büyük bankası Sberbank’a, Çin’le yapay zeka alanında işbirliği geliştirilmesi için talimat verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Fotoğraf: AA

Batılı ülkeler yüksek teknoloji ürünlerinde Rusya’ya kapsamlı yaptırımlar uyguluyor. Bu nedenle Rusya da teknoloji konusunda BRICS ülkeleriyle işbirliği yapıyor. BRICS’te şu ülkeler var: Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti.

Kremlin’in açıklamasına göre yapay zekaya ilişkin hükümete ve Sberbank’a talimat veren Putin, ayrıca bu alanda uluslararası bir derginin yayınlanmasını istedi.

Putin, 11 Aralık’taki açıklamasında, Rusya’nın yapay zeka alanındaki küresel yarışta yer alabilmek için çalışmalarını hızlandıracağını söylemişti.