Putin, 'çocuksuzluk propagandası' yasağını onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘çocuksuzluk propagandası’nı yasaklayan yasayı imzaladı.

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Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi’nde yayınlanan kararnameye göre çocuksuzluk, geleneksel olmayan ilişkiler, cinsiyet değiştirme yönünde propaganda yapan kişiler ve kuruluşlara ceza kesilecek.

Yasa gereği memurlar dışındaki kişiler 100 bin ruble (yaklaşık 33 bin lira), memurlar 200 bin ruble (yaklaşık 66 bin lira), tüzel kişiler ise 800 bin rubleye (yaklaşık 265 bin lira) kadar para cezasına çarptırılacak.

Propagandanın medya araçlarıyla yapılması halinde 5 milyon rubleye (yaklaşık 1 milyon 655 bin lira) kadar para cezası kesilecek veya bunu yapan kuruluşun 90 güne kadar faaliyetleri durdurulacak.

Putin, ayrıca cinsiyet değişikliğine izin veren ülkelerin vatandaşlarının, Rus çocuklarını evlat edinmesini yasaklayan yasayı da imzaladı.

Bu yasalarla çocuk sayısının artırılması amaçlanıyor.