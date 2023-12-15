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Yaramazlara biraz batar!

Putin’den 20 yıl önceki haline: Doğru yoldasın, yoldaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 yıl önceki haline ‘sözde ortaklara güvenmeme’yi tavsiye etti.

Fotoğraf: AA

RT‘nin aktardığına göre yıllık basın toplantısında Putin’e bir gazeteciden şu soru geldi: “20 yıl önceki halinize tavsiyeniz ne olur?”


Putin soruyu yanıtlamadan önce gülümsedi ve “Ona ‘Doğru yoldasın, yoldaş’ derdim” yanıtını verdi. Rus lider, “Onu neye karşı uyarırdım?” dedikten sonra şöyle devam etti: “Sözde ortaklarla ilişkilerde aşırı saflığa karşı.”

‘Doğru yoldasın, yoldaş‘, Rus devrimci ve ilk Sovyet lideri Vladimir Lenin’e atfedilen bir ifade.

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