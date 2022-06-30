Putin kendisiyle dalga geçen liderlere yanıt verdi: Altsız da üstsüz de iğrenç görünürler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ‘maço, üstsüz’ pozlarıyla dalga geçen batılı liderlere sert çıktı!

Fotoğraflar: Reuters

Putin Rus medyası tarafından birçok kez üstsüz fotoğraflanmıştı; ata binerken, balık tutarken, elinde tüfekle…Fotoğrafların Putin’in çoğu vatandaşına hitap edebilecek bir özellik olan maskülenliğini vurgulamayı amaçladığı yorumları yapılmıştı.

Hafta başında Almanya’daki G7 zirvesinde Britanya Başbakanı Boris Johnson liderlerin fotoğraf çekimi sırasında ‘Putin’den daha sert olduklarını göstermek için’ gömleklerini çıkarmaları gerektiğini söyleyerek şaka yapmıştı. “Kaslarımızı gösterelim” diyen Johnson’a Kanada Başbakanı Justin Trudeau “üstsüz ata binelim” diyerek destek vermişti.

Ortaokuldaki erkek çocuklarının şakalarını aratmayan bu diyaloğa Putin’den aynı seviyede yanıt geldi.

Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin konuyla ilgili gelen bir soru üzerine “Bellerinden üstünü mü yoksa altındakileri mi çıkarmayı isiyorlar bilmiyorum ama her iki durumda da iğrenç bir görüntü olur” dedi.

Daha sonra daha ciddi bir tondan sözlerine devam eden Putin Rus şair Alexander Puşkin’in “Akıllı bir insan olabilir ve tırnaklarınızın güzelliğini düşünebilirsiniz” sözlerine gönderme yaparak şunları söyledi: “Buna kesinlikle katılıyorum bir insanın her şeyi uyum içinde olmalı, hem ruhu hem bedeni… Ama her şeyin uyum içinde olması için içki bağımlılığından, diğer kötü alışkanlıklardan kurtulmalısınız, spor yapmalısınız. Bahsettiğiniz meslektaşlarımın hepsini şahsen tanırım. Şu sıralara ilişkilerimizin en iyi zamanını yaşamıyoruz. Ancak hepsi liderler, demek ki karakterli insanları. Eğer isterlerse arzuladıkları amaca ulaşabilirler.”