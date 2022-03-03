Pussy Riot üyesinin desteklediği NFT satışında Ukrayna ordusu için 6,7 milyon dolar toplandı

Feminist ve muhalif Rus pop punk grubu Pussy Riot’ın üyesinin desteklediği Ukrayna bayrağı NFT’si Rus işgali altındaki ülkenin savunmasında kullanılmak üzere 6,7 milyon dolar topladı.

Fotoğraf: UkraineDAO

Geçen yıl Rusya tarafından ‘yabancı ajan’ ilan edilen grubun üyelerinden Nadezda Tolokonnikova’nın desteklediği UkraineDAO isimli inisiyatifin satışa çıkardığı NFT için binlerce kullanıcı teklif verdi.

Tek bir edisyon olarak üretilmesine karşın teklif verenler çeşitli miktarlar ödeyerek NFT’nin ortak mülkiyetini aldı.

NFT bayrak için 3 bin 200’den fazla kişinin katkı verdiği 72 saatlik açık artırmada, dün satışın tamamlandığı saatte 6,7 milyon dolara karşılık gelen 2 bin 258 Ethereum toplanmıştı.

Organizatörler gelirin ‘Come Back Alive‘ (Sağ salim dön) isimli Ukrayna ordusunu destekleyen kampanyaya bağışlanacağını duyurdu.